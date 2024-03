(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo: "Sarà una lezione per altri idioti inquieti d'Europa" Lacavalca la fake news secondo cui lastarebbe per inviare 2000 soldati in. A prendere la parola, dopo la netta smentita di Parigi, è Dmitry. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, più volte sotto

(Adnkronos) – Nelle condizioni attuali un eventuale negoziato tra Russia e Stati Uniti sulle armi strategiche sarebbe come se durante la Seconda Guerra Mondiale l'Urss avesse accettato di negoziare ... (webmagazine24)

Russia, Medvedev: "Truppe Francia in Ucraina Manderemo indietro tante bare" - Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo: "Sarà una lezione per altri idioti inquieti d'Europa" ...adnkronos

Medvedev, Rublev e gli altri: ecco i 37 russi ammessi alle Olimpiadi - Come espresso già nelle scorse settimane dal numero uno del CIO Thomas Bach, tutti gli atleti sono benvenuti in quel di Parigi a patto che gli interessati non abbiano pubblicamente supportato l’invasi ...msn

Ucraina: Borrell, presentata proposta per utilizzo extraprofitti da beni russi immobilizzati - Bruxelles , 20 mar 09:52 - (Agenzia Nova) - L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha presentato la proposta in merito all'utilizzo degli ...agenzianova