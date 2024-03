Russia | “Francia manda 2000 soldati in Ucraina” Parigi | “Fake news”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) – “Lasi prepara arein”. Dallaarriva la notizia chesmentisce immediatamente, in un botta e risposta che contribuisce ad alzare ulteriormente la tensione sull’asse Mosca-Nato. A chiamare in causa laè Sergei Naryshkin, direttore dell’intelligence straniera (Svr) della: “Lasi prepara areuomini in”, dice, come riferisce l’agenzia Tass. Le parole di Naryshkin si innescano sulle considerazioni espresse negli ultimi tempi dal presidente francese Emmanuel Macron, che non ha escluso categoricamente l’ipotesi di inviare militari sul teatro di guerra. I ...

