Russia | Boschi | ‘Salvini problema per governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Dentro la maggioranza sono separati in casa. Chi è al governo ha delle responsabilità diverse, soprattutto in politica estera. Salvini è vicepresidente del Consiglio, non è solo un leader politico, e il fatto che abbia riconosciuto la validità del voto income se ci fossero state delle libere e democratiche elezioni, è chiaro che crei un. Credo che ci sia non solo imbarazzo, ma una vera e propria irritazione all?interno della maggioranza. Le sue dichiarazioni fanno seguito a quelle rilasciate qualche settimana fa sulla morte di Navalny quando auspicava che la magistratura facesse il suo corso, ma che la magistratura insia autonoma e indipendente nelle indagini su Navalny lo pensa soltanto Salvini?. Lo ha dichiarato Maria Elena, Italia Viva, ospite a Start su ...