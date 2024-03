Runner travolto e ucciso da un’auto davanti a Villa Borghese | il 26enne alla guida era positivo all’alcol-test

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Unè morto investito damartedì sera mentre usciva da, nel centro di Roma. L'incidente è avvenuto su via Pinciana, intorno alle 21:30. A bordo della vettura che ha causato l'incidente, c'era un ragazzo romeno di 26 anni che, accompagnato in ospedale per gli esami di rito, è risultatoaialcolemici. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Identificata la vittima, che era senza documenti al momento del tragico incidente: é un medico specializzando di 37 anni. L'automobilista è stato denunciato. Al vaglio le immagini delle telecamere e alcuneimonianze: tra le ipotesi della polizia c'è l'alta velocità. Nell'impatto, la vittima è stata sbalzata di alcuni metri.