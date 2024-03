Rugby Rovigo | i ‘Legends Rossoblù’ protagonisti di una domenica speciale | il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 –laDelta, in occasione dell’entrata nel novantesimo anno di attività che coincide con il match contro il Petrarcain diretta su Rai 2 (inizio alle 16) celebrerà in collaborazione con il comune dii “Legends Rossoblù” ovvero tutti coloro che hanno totalizzato più di 100 presenze con la prima squadra. La giornata inizierà con la cerimonia istituzionale alle ore 11 presso la Sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi. Insieme al presidente Francesco Zambelli, a fare gli onori di casa ci sarà il commissario prefettizio Tomao. Dopo la parte istituzionale, ilprevede un pranzo presso la Club House dello stadio Mario Battaglini e la passerella in campo, tra primo e secondo tempo del match Femi -Cz ...