Rugby | l’Italia Under 19 soffre | ma batte i pari età del Giappone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si è concluso a Calvisano il test match che ha visto19 diaffrontare ietà del. Un’amichevole di lusso contro la formazione nipponica e che vedrà il bis domenica pomeriggio sempre a Calvisano. Ecco come è andata. Tanti errori da una parte e dall’altra nei primi minuti del match, conche sbaglia troppo palla in mano e non riesce a mettere in campo la sua potenziale superiorità nei confronti dei nipponici. Match che, però, si sblocca all’11’, quandofinalmente trova una bella profondità, palla che arriva all’ala Pasini che schiaccia per il 5-0. Prova a reagire il, ma appena gli azzurri hanno il possesso è la seconda linea Kazanakly a scivolare fino oltre la linea di meta e al 16’ punteggio ...