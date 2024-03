Rugby | l’Italia di Quesada può sognare e puntare sui giovani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si è concluso il miglior Guinness Sei Nazioni di sempre del, che ha chiuso con due vittorie, un pareggio, una sconfitta di misura contro l’Inghilterra e l’unico, vero, passo falso contro l’Irlanda a Dublino. È stata la prima Italia firmata Gonzaloe ora gli azzurri guardano al futuro con entusiasmo. Coscienti, però, che la strada è ancora lunga, ma che l’età gioca dalla parte dell’Ital. La prima cosa da sottolineare è che, rispetto al passato,non è dipendente da un settore del campo. Che fosse, come spesso è stato, dalla mischia o dalla mediana, ai tempi di Dominguez, raramente gli azzurri hanno saputo essere dominanti sia con il pack sia con la trequarti. Oggi, invece, giocatori come Nicotera, Ruzza, Lamaro, Garbisi, Menoncello, Brex, Ioane, Capuozzo, ma non solo, significano avere ...