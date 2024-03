Rubati gli alberelli piantati dai bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Hanno avuto vita breve le piantine collocate nel Parco degli Alpini a Ghedi solo lunedì 11. Sul luogo della piantumazione, promossa dal Lions Club Ghedi Diavoli Rossi in collaborazione con l’Istituto comprensivo, la sezione locale degli Alpini e l’amministrazione comunale, sono comparse improvvisamente delle buche, mentre dei piccoli alberidagli scolari della Primaria è scomparsa ogni traccia. Un atto di vandalismo da parte di ignoti che hanno pensato bene di vanificare un gesto pensato per trasmettere un messaggio importante agli scolari ghedesi. Il danno sarà ripianato da Atanasio Kiriazopulos, presidente dei Lions Club Ghedi Diavoli Rossi: dopo aver presentato denuncia ai carabinieri, ha annunciato di voler effettuare un’altra piantumazione. "L’aspetto che colpisce maggiormente in questa vicenda davvero triste – stigmatizzano il sindaco Federico Casali ...