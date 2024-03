RTL102 5 - Radio Zeta e Generali insieme per la Giornata mondiale della Felicità

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si celebra oggi la. E al Forum di Assago arriva "Happines on tour", evento di cui è partner, che.5 estanno seguendo in diretta con decine e decine di collegamenti. W l'Italia, ad esempio, va in onda con Federica Gentile dal Forum di Assago e Angelo Baiguini dallo studio di Milano. Migliaia di ragazzi hanno riempito il Forum di Assago. "Siamo soddisfatti di essere al fianco diin questacosì importante. Abbiamo schierato la primad'Italia, RTL 102.5, eche è ladi riferimento dei giovani", dice il presidente del Gruppo.5 Lorenzo ...

RTL 102.5, la prima Radio d’Italia, insieme a Radio Zeta , sarà a Sanremo per raccontare il 74° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno il 5 ... (panorama)

Radio Zeta Future hits live , i primi venti artisti sul palco del Centrale del Foro italico. Mahmood è ospite in diretta a The Flight su Rtl102.5 . E dice: "Sono qui per annunciare che il 31 maggio ... (liberoquotidiano)

I primi 20 artisti Radio Zeta Future hits live , i primi venti artisti sul palco del Centrale del Foro italico. Mahmood è ospite in diretta a The Flight su Rtl102.5 . E dice: "Sono qui per annunciare ... (panorama)

Radio Kiss Kiss partner di Quattro Zampe in Fiera - Dopo la collaborazione a Roma, Radio Kiss Kiss conferma il suo impegno come media partner per tutte le tappe previste del 2024 di Quattro Zampe in Fiera. Questa partnership va al di là del semplice ...primaonline

Cannella: "Punto d’oro a Milano, magari Calzona fosse arrivato prima di Mazzarri" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Pacchioni, RTL 102.5: “Il caso Acerbi è inaccettabile, utilizzare epiteti simili in campo è assurdo nel 2024. È gius ...msn

Paola Turci a RTL 102.5: «Nel monologo 'Mi amerò lo stesso' porto la mia storia, è uno spettacolo tragicomico» - Paola Turci è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile per raccontare il monologo “Mi amerò lo stesso” ...rtl