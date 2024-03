RTL 102 5 | Radio Zeta e Generali insieme per la Giornata Mondiale della Felicità

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si celebra oggi lae al Forum di Assago arriva ” Happiness on tour. Vite – Storie di“, evento di cuiè partner, seguito in diretta da RTL 102.5 econ decine e decine di collegamenti. “W l’Italia”, ad esempio, è in diretta dal Forum di Assago con Federica Gentile e Angelo Baiguini dallo studio di Milano. Migliaia di ragazzi hanno riempito il Forum di Assago. “Siamo soddisfatti di essere al fianco diin questacosì importante. Abbiamo schierato la primad’Italia, RTL 102.5, e, che è ladi riferimento dei giovani”, dice il presidente del Gruppo RTL ...