Ronda Rousey non perdona | “Ora vi dico chi è realmente Vince”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il 2024 della WWE non è iniziato nel migliore dei modi.McMahon è stato accusato ancora una volta per molteplici scandali sessuali e la sua immagine è oramai devastata. Tanti sono stati gli addetti ai lavori che si sono esposti sulla questione e l’ultima è stata Rondche nel suo libro in uscita a metà aprile ha raccontato il suo punto di vista. Parole al veleno “sotto l’aspetto impreditoriale è stato un grande. Per 40 anni ha gestito la sua azienda come se fosse un Monopoli, assorbendo tutte le federazioni piu’ piccole in modo tale da possederle tutte. Solo che è difficile scindere il suo personaggio demoniaco dimostrato in TV con quello che è nella vita reale, un maniaco sessuale. Questa sottile differenza fa purtroppo parte dell’Universo WWE.”