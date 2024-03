Roma | investito e ucciso da un suv a Villa Borghese mentre fa jogging | denunciato un 26enne positivo all’alcol test

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un uomo è statoda un suv ed è mortousciva damartedì sera. L’incidente è avvenuto alle 21.30 in via Pinciana. L’auto, una Bmw, era guidata da undi nazionalità romena risultatodopo gli esami di rito al Policlinico Umberto I. La vittima stava facendoed è stata trovata in abbigliamento sportivo e senza documenti. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale. Al vaglio le immagini delle telecamere e alcuneimonianze. Non si esclude, tra le ipotesi, l’alta velocità. La vittima, nell’impatto, è stata sbalzata di alcuni metri e l’uomo è stato identificato. Si tratta di un medico specializzando di 37 anni. ...

