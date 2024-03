Roma | incidente mortale | minivan invade corsia opposta | morta una donna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Un altroa poche ore di distanza. Dopo quello in cui ha perso la vita un motociclista ventenne di Abano Terme, al confine con Padova, lo scontro che ha provocato la morte di unaquesta volta è avvenuto a Monte Compatri, Comune della provincia di. Lungo la via Prenestina Nuova, unMercedes Vito ha invaso lae ha coinvolto tre auto che sopraggiungevano nella tragica carambola. Alla guida che ha provocato l’a catena c’era un 36enne. Ad avere la peggio una 46ennena,sul colpo nel ribaltamento della vettura che stava guidando. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la ...

Si trova in condizioni critiche al policlinico Gemelli di Roma il ciclista travolto questa mattina da un'automobile nel Viterbese .Continua a leggere (fanpage)

Roma, investito da auto a Villa Borghese: morto un uomo. Alla guida un romeno di 26 anni - Un uomo è morto investito da un'auto ieri sera mentre usciva da villa Borghese, al centro di Roma. L'incidente è avvenuto su via Pinciana intorno alle 21.30. Sul posto pattuglie della polizia locale ...ilmessaggero

Roma, uomo travolto e ucciso da un'auto davanti a villa Borghese - Nella serata di ieri, un uomo è stato investito mentre usciva da villa Borghese, nel cuore di Roma. L'incidente si è verificato intorno alle 21.30 su via Pinciana. Sul luogo dell'accaduto sono ...tg24.sky

incidente sul Terraglio a Preganziol: morto un motociclista - incidente mortale a Preganziol in via Terraglio davanti al Cash and Carry. La vittima è un motociclista che ha perso la vita nello scontro con un’auto.tribunatreviso.gelocal