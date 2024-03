Roma | esce da Villa Borghese e viene falciato | pedone ucciso da un’auto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Incidente mortale ieri sera in via Pinciana a, perde la vita un uomo. Era appena uscito daquando è stato travolto e. Indagini in corso della Polizia Locale. Incidente mortale(ilcorrieredellacitta.com)Le pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Parioli, sono intervenute nella serata di ieri, alle 21.30 circa, in via Pinciana in prossimità del civico 33 per un incidente che ha coinvolto una Bmw, proveniente da via Pinciana e diretta piazzale Brasile, condotta da un uomo, di nazionalità romena di 26 anni, che ha investito una persona di sesso maschile, che usciva da. Purtroppo per lui l’impatto si è rivelato fatale, l’uomo è morto sul colpo. Il 26enne alla guida dell’auto ...