Roma | borseggiatrice sorpresa a rubare sulla metro rischia il linciaggio E un passeggero urla | “Lapidatela”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Unaè stata trascinata con la forza fuori dalladimentre era intenta asul vagone. Un video rilanciatopagina social Welcome to Favelas mostra la rabbia dei passeggeri che si scagliano contro la donna. “” arriva are un uomo. video Welcome to favelas L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.