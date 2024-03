Rocco Siffredi denunciato per molestie sessuali | l’accusa di una giornalista

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è stato. Unaha portato in questura alcuni messaggi inviati dall’attore sul suo cellulare dopo un’intervista. Le informazioni sono state consegnate dall’avvocatessa della donna, Laura Sgrò, agli agenti del commissariato di Prati. Nel fascicolo ci sarebbero i messaggi, scritti e vocali, inviati da, all’anagrafeTano, alla: le accuse I fatti risalirebbero allo scorso anno, quando, in occasione dell’annuncio di una docuserie, SuperSex, dedicata alle origini e alla vita di, la cronista avrebbe chiesto all’attore la disponibilità per un’intervista. Già in quella occasione, risalente a ...

Rocco Siffredi nei guai dopo Supersex: una giornalista ha denunciato l'attore! - Guai in vista per Rocco Siffredi: la celebre pornostar si trova infatti in queste ore a dover fronteggiare una denuncia per molestie presentata da una giornalista alla quale ha concesso un'intervista ...serial.everyeye

Rocco Siffredi denunciato per molestie sessuali da una giornalista dopo un'intervista, i messaggi: «Sei troppo bona». Poi le offese - Guai in vista per Rocco Siffredi, al secolo Rocco Tano. L'attore ha ricevuto una denuncia per molestie sessuali da una giornalista, dopo essere stato intervistato da quest'ultima per l'uscita della ...msn

Rocco Siffredi, una giornalista denuncia l’attore per molestie sessuali - Rocco Siffredi nella bufera. Il volto del porno italiano è stato denunciato da una giornalista per molestie. L’attore, reduce dalla serie Netflix Supersex, sarebbe stato contattato per un’intervista.tag24