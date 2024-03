Rocco Siffredi denunciato da una giornalista per molestie sessuali “Messaggi e insulti dopo un’intervista” | le chat consegnate alla polizia

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è statoda unaper. Il pornodivo, all’anagrafeTano, secondo quanto riportato ddonna nella denuncia, in cui laha fornito anche lewhatsapp, le avrebbe mandato diversi, prima con commenti insistenti, poi con presunte violenze verbali. La presunta vittima è assistita dall’avvocata Laura Sgrò e nei prossimi giorni lainvierà una prima informativa in procura a Roma. La vicenda, secondo quanto raccontato ddonna nella denuncia, ha inizio verso la fine dello scorso anno quando lacontatta l’attore persulla ...

