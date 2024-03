Rocco Siffredi accusato di molestie | la denuncia di una giornalista | «Ora prendo gli psicofarmaci contro l’ansia»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Unahatoaccusandolo di aver ricevuto dellesessuali durante delle conversazioni telefoniche e via chat avute con il pornoattore dopo una intervista. A riferire della vicenda è il Corriere della Sera, riferendo come laavesse contattato l’entourage dell’attore in vista dell’uscita della serie tv SuperSex e abbia poi ricevuto messaggi e apprezzamenti fuori luogo il cui contenuto è stato allegato allapresentata al commissariato Prati di Roma. Lacontatta l’attore a gennaio, chiedendo una intervista, ele chiede di passare per l’ufficio stampa della piattaforma streaming su cui verrà trasmessa la serie. «È seguito tra noi uno scambio di messaggi, ...

