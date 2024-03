Rocca annuncia il rinvio del taglio ai rimborsi | scatta l' applauso | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Il ministro Schillaci è disponibile a rinviare il provvedimento”, lo ha detto il presidente della Regione, Francesco, nel corso della manifestazione organizzata dall'Uap a Roma, al Teatro Brancaccio in merito al nuovo tariffario per la sanità specialistica ambulatoriale. Ad accogliere queste parole, ripetute anche a margine dell'evento, l'ovazione e la standing ovation della platea composta da professionisti del settore sanitario. Sulla tempistica non ci sono risposte, “l'importante è che arrivi unè che quel periodo sia usato bene per poter arrivare a una soluzione che consenta da un lato di proteggere il lavoro degli operatori e dall'altro di dare risposte giuste alle nostre comunità” (Maria Elena Marsico).