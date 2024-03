++ Robinho sconterà la pena per stupro in Brasile ++: L'ex calciatore della nazionale brasiliana e del Milan Robson de Sousa, detto Robinho, sconterà in Brasile la condanna a 9 anni di carcere per stupro comminata nel 2017 dal tribunale di Milano. Lo ha stabilito il Supremo tribunale di giustizia del Brasile.

Robinho accusa: "Sono stato condannato (per stupro) perché non sono un italiano bianco": L'ex calciatore sconterà in Brasile la sua pena La condanna per stupro a nove anni di reclusione comminata della giustizia italiana all'ex Robinho, deve essere omologata dalle istituzioni del Brasile ...