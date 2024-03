(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un giorno in più di vacanza in occasione del Ramdan è un giorno sottratto alle lezioni, che in unaconnon all'altezza, come in quella di Pioltello, non giova agli studenti

L' istituto Iqbal Masih di Pioltello (in provincia di Milano), la Scuola che ha deciso di chiude re l'ultimo giorno di Ramadan per l'alto numero di studenti musulmani, ha "dei risultati formativi che ... (orizzontescuola)

Scuola chiude per festa di fine Ramadan, Valditara: “In questo istituto Risultati formativi deludenti, i ragazzi restano indietro” - L’Istituto Iqbal Masih di Pioltello (in provincia di Milano), la scuola che ha deciso di chiudere l’ultimo giorno di Ramadan per l’alto numero di studenti musulmani, ha “dei Risultati formativi che ...orizzontescuola

"Risultati formativi sotto la media". Ma la scuola chiude per Ramadan - Un giorno in più di vacanza in occasione del Ramdan è un giorno sottratto alle lezioni, che in una scuola con Risultati formativi non all'altezza, come in quella di Pioltello, non giova agli studenti ...ilgiornale

Valditara 'scuola Pioltello ha Risultati formativi sotto media' - L'istituto Iqbal Masih di Pioltello (Milano), scuola che rimane chiusa l'ultimo giorno di Ramadan, ha "dei Risultati formativi che sono enormemente inferiori rispetto a quelli della media lombarda". ( ...ansa