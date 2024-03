Risorsa mare a Napoli | Comune al lavoro per accesso gratuito in via Caracciolo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La prima parte della seduta odierna del Consiglio Comunale diè stata dedicata ad un approfondimento tematico sulcome, con particolare attenzione a luoghi quali via, da valorizzare. Con 22 consiglieri presenti all’appello iniziale, la seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, è iniziata in via Verdi con un minuto

mare a Napoli, il Comune: “Al lavoro per le piattaforme in via Caracciolo: accesso pubblico e gratuito” - Lo afferma l'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza, a margine del Consiglio comunale dove è stata presentata la relazione “Il mare, una Risorsa per la Città”. Contemporaneamente in via Verdi ...napoli.repubblica

Hera, Giornata mondiale dell’acqua. A Rimini tra le eccellenze per la salvaguardia della Risorsa idrica, il PSBO - Il Gruppo Hera aderisce alla Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite e che ricorre ogni 22 marzo, cogliendo l’occasione per sensibilizzare tutti, soprattutto le nuove generazioni, ...chiamamicitta

Agricoltura tra restrizioni e sprechi: «Campagne sarde all’asciutto, eppure l’acqua finisce in mare» - Appello di Anbi alla nuova amministrazione comunale: «In alcune zone dell’Isola è cessata l’emergenza idrica, altre invece sono in sofferenza. Occorre agire, con un nuovo piano e nuove infrastrutture» ...unionesarda