Riforma istituti tecnici e professionali | Valditara | “Abbiamo potenziato quelle materie dove c’erano gap Stimoliamo una visione innovativa”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Insisto molto sul fatto che la scuola che ho in mente mette al centro la persona. Non esiste un modello unico di intelligenza, ma tante. Non dobbiamo avere paura delle differenze delle scuole, perchè altrimenti restiamo alla scuola piramidale, con l'istruzione tecnica e professionale in fondo". L'articolo .

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha espresso il proprio orgoglio per l'approvazione di una proposta di legge che promette di portare significative innovazioni ... (orizzontescuola)

Decreto PNRR, la Corte dei Conti esamina il provvedimento: luci e ombre sulle misure per la scuola. La memoria presentata [PDF] - I rilievi della Corte dei Conti L’articolo 13 introduce misure di semplificazione per la Riforma del sistema ITS e lo sviluppo della formazione professionale terziaria. Tuttavia, tali semplificazioni, ...orizzontescuola

Confisca in casi particolari: mancata citazione del terzo interessato - Confisca in casi particolari: cosa comporta l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ...diritto

Ravvedimento operoso. Più facile mettersi in regola con la Riforma fiscale - Buone notizie per i contribuenti, lo schema di decreto di Riforma delle sanzioni tributarie prevede un ampliamento dei vantaggi legati al ravvedimento operoso. In ipotesi di commissione di più ...investireoggi