Riceviamo | pubblichiamo e volentieri rispondiamo alla professoressa Mara Morini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 20 marzo 2024)la richiesta di rettifica dagli avvocati dello studio legale Roccella per conto della, in merito all’articolo di Massimiliano Coccia del 29 febbraio intitolato “Lo strano caso diche sogna di regalare il suo libro a Putin”. Subito dopo il testo inviatoci dallo studio legale,l’altrettanto puntuale risposta dell’autore dell’articolo, Massimiliano Coccia. Rettifica degli avvocati dello studio legale Roccella per conto di: «È falsa l’affermazione per cui«sogna di regalare il suo libro a Putin» in quanto i contenuti del libro dstessa pubblicato sono fortemente critici ...