Riccardo Val | morto improvvisamente per tumore al cervello a 36 anni | malattia scoperta un mese fa dopo crisi epilettica

L’idea di prendere in mano la gestione del Festival di Sanremo è ormai un chiodo fisso per Morgan , che continua a proporsi per il ruolo di direttore artistico soprattutto dopo che Amadeus ha ... (open.online)

Riccardo Val dona fegato e cuore dopo la sua morte, il fratello: “Vivrà per sempre” - Riccardo Val è un giovane veneto scomparso lo scorso 18 marzo. Sarebbe diventato papà tra settembre e ottobre, ma un tumore al cervello, scoperto lo scorso mese, lo ha strappato alla vita. Il funerale ...ildigitale

