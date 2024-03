Riapre il palazzetto dello sport di Oste dopo i danni dell’alluvione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Montemurlo, 20 marzo 2024 – Grande festa domenica 24 marzo aper la riapertura,causati dall'alluvione, deldi via del Pantano. L'appuntamento è per le 16 con un intero pomeriggio dedicato alle esibizioniive e agli atleti del territorio. In particolare la società Montemurlo basket darà l'opportunità a bambini e ragazzi di giocare insieme e di fare tiri a canestro sul nuovo campo da gioco in parquet completamente rinnovato dall'amministrazionel'alluvione. Il 2 novembre l'acqua aveva raggiunto i 60 cm all'interno della palestra. Ad andare completamenti distrutti erano stati il pavimento da gioco in parquet, gli arredi in gomma piuma come tappeti e materassi e gli spogliatoi. A dicembre scorso il ...