Reway Group si espande Acquisito il 100% di Gema Il processo di crescita vira in ambito ferroviario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024), il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, nonché l’unico in Italia ad avere nel proprio ’core business’ anche la manutenzione della rete ferroviaria, ha siglato l’accordo per l’acquisizione deldi, tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore. L’esercizio dell’opzione sul 30% che restava da acquisire – per un valore di 26,2 milioni di euro – avverrà entro il 30 maggio, con ampio anticipo rispetto alla data possibile indicata nell’accordo di investimento che la fissava al 31 dicembre 2025. "Il perfezionamento dell’acquisizione deldi, in forte anticipo rispetto agli accordi iniziali, consente di ...