Report 2024 sulla felicità | la classifica dei Paesi più felici del mondo | Italia lontana dal podio

Alpi, Hrovatin remembered 30 years after murders - Italy on Wednesday is remembering RAI journalist Ilaria Alpi and her cameraman Miran Hrovatin on the 30th anniversary of their murders in Mogadishu while they were working on a Report into weapons and ...ansa

37^ America's Cup: i Kiwi si preparano ai test con due barche - Forse l'ultimo giorno di allenamento prima che il programma di Emirates Team New Zealand passi alle regate a due barche, con il secondo AC40 del team che viene preparato a terra, ieri è stato il 71° ...nauticareport

UK, l'inflazione cala più delle attese a febbraio: +3,4% su anno - (Teleborsa) - Giungono segnali positivi dall'inflazione nel Regno Unito nel mese di febbraio 2024. Secondo il Report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo segnano un ...finanza.repubblica