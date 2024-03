Renzi “Alle europee corriamo per il quarto posto”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il campo largo secondo me non è mai esistito. Ma non mi metto ora a parlare di campo largo o stretto, voglio fare un grande risulatoperchè lo posiamo fare. Io picchio a destra e a sinistra”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, in un’intervista a La Stampa. “”La scelta di Calenda di spaccare il terzo polo è inspiegabile, illogica, impolitica. E il fatto che sia l’unico a non volere la lista “Stati Uniti d’Europa” dimostra che lui è il responsabile del disastro di questi mesi. Ma non credo che Forza Italia farà un grande risultato. Anche perchè Tajani è schiacciato su Ursula Von der Leyen una presidente che con il suo furore ideologico ambientalista ha fatto male agli italiani eimprese italiane”, aggiunge. Ammette che lo spazio per una forza di centro autonoma esiste ...