Regolamento Ztl | l’Afad contesta ’Crea difficoltà alle persone disabili’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Il nuovodi accesso alla Ztl è un atto che mette intante categorie, tra cui lecon disabilità", si legge nella lettera social che Delfina Dati, presidente del(Associazione famiglie disabili) scrive rivolgendosi al sindaco Bandechi e all’assessore Iapadre. "Avete pensato di interdire l’accesso a diverse vie del centro ai veicoli muniti di permesso disabili, come faranno questea raggiungere studi medici o di professionisti, luoghi di lavoro o negozi? - si legge ancora nel post della presidente del–. Non pensate sia una negazione del diritto alla mobilità e all’inclusione sociale di queste? Inoltre nel codice della strada non esistono zone interdette se non quelle pedonali in cui viene comunque consentito ...