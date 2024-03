Regione Toscana | c' è l' accordo tra Prosperius e sindacati

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 - Raggiunto l'fra azienda eal tavolo dellasulla vertenza del centro medico-sanitario privato. Lo rende noto lacon un comunicato. Al tavolo regionale, convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, è stato raggiunto l'tra/Proget e le organizzazioni sindacali (Camera del lavoro di Firenze, Funzione pubblica Cgil, Filcams Cgil, Nidil-Cgil e la Rsa aziendale) che da gennaio avevano denunciato gravi carenze e criticità nella organizzazione del personale, proprio richiedendo l'intervento della. Da Fabiani c'è stato il riconoscimento ad azienda e sindacato "per il lavoro svolto, che ha portato ...

La Giunta regionale della Toscana ha approva to oggi, 19 marzo 2024, in via definitiva il regolamento che vieta di tenere cani legati alla catena , dopo il primo sì che c'era stato lo scorso dicembre ... (firenzepost)

Regione Lazio, Pd: dopo un anno bocciatura sonora giunta Rocca - Roma, 20 mar. (askanews) – “Rocca racconta 12 mesi di azioni concrete che finora nessuno ha visto. Anche perché per fortuna in alcuni casi sventate dall’opposizione. Come la svendita del Teatro Eliseo ...askanews

Anselm Kiefer: gli Angeli Caduti a Palazzo Strozzi - La mostra curata da Arturo Galansino e promossa da Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio e Camera di Commercio presenta il corpus di uno dei più grandi artisti tra XX e XXI ...lanazione

Uno sportello per facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento nel Casentino - “Antenna Europa per il Casentino” è il titolo dell’evento in programma lunedì 25 aprile dalle 16,30 al Castello di Poppi, per presentare il nuovo servizio a fav ...www3.saturnonotizie