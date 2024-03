Regione Lombardia | la dote sport finanzia tre associazioni del territorio bergamasco

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La Giunta diha approvato l’incremento della coperturaria dell’accordo di collaborazione con ee Salute s.p.a. per la promozione del protagonismo giovanile nei luoghi di aggregazione e all’interno di spazi, strutture e impiantiivi nellombardo, per l’attuazione del progetto “&Giovani: Crescere insieme” presentato l’8 agosto 2023. L’accordo ha previsto un impegno di spesa da parte dellapari a un milione e duecentomila euro, l’incremento è superiore a 427mila euro. Sono stati 26 i progetti valutati idonei ed ammessi almento, 11 invece quelli valutati idonei ma non ammessi amento per esaurimento delle risorse. Tra i 26, ce ne sono 3 sul ...

Unicef, 'per il 73% i tratti caucasici legati alla ricchezza' - un'applicazione lanciata a dicembre 2023, che ha coinvolto attivamente oltre 1.500 utenti in varie regioni italiane, in particolare Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Sicilia, ...ansa

Pfas, l’inquinante in acqua preoccupa anche in Lombardia: critica situazione tra Adda e Seveso - Esperti auditi in commissione Ambiente a Palazzo Pirelli: 'in quell'area diversi impianti di smaltimento rifiuti' ...dire

Regioni, su tagli a sanità c’è ricognizione Ministero Salute - (ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Come Regioni abbiamo appreso che il Ministero della Salute farà una ricognizione i cui ...espansionetv