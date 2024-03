Real Madrid | operato Courtois | le condizioni e i tempi di recupero

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lefisiche di Thibaut, portiere del, dopo il nuovo grave infortunio al ginocchio Di seguito il comunicato del, con l’annuncio dell’operazione al menisco per Thibautdopo il nuovo infortunio. Il portiere belga, che stava per rientrare in campo dopo la rottura del crociato, potrà tornare solo nella prossima stagione. COMUNICATO – «Il nostro giocatore Thibautè stato sottoposto oggi, con successo, ad un intervento chirurgico per la lesione del menisco interno del ginocchio destro sotto la supervisione dei Servizi Medici delinizierà il suo processo dinei prossimi giorni».

