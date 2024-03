Ultimo giorno di voto in Russia : le elezioni presidenziali che rilanceranno il mandato di Vladimir Putin per i prossimi sei anni si chiudono in serata. Secondo i dati della Commissione elettorale, ... (ilfattoquotidiano)

L’avanzata russa in Donbass è lenta ma graduale. E non sembra fermarsi. Nelle ultime ore l’esercito di Vladimir Putin, uscito trionfante dalle ultime elezioni presidenziali, ha annunciato la ... (ilfattoquotidiano)

"Raid di Kiev a Kursk": l'ultimo blitz dell'Ucraina in Russia - Le forze armate dell'Ucraina hanno bombardato un'industria nel villaggio di Tetkino, nella regione russa di Kursk. Le informazioni sui danni sono in fase di chiarimento ...ilgiornale

Ucraina: attacco russo a Sumy, morto un civile - Kiev, 20 mar. (Adnkronos) - Le forze russe hanno attaccato l'oblast di Sumy 30 volte in 90 Raid separati durante la giornata di ieri, uccidendo una persona. Lo ha riferito l'amministrazione militare r ...lanuovasardegna

Ucraina: per la Russia 2mila soldati francesi pronti, Parigi smentisce - Per la Russia 2mila soldati francesi sono pronti ad andare in Ucraina, Parigi smentisce parzialmente. L'Ue pensa a 3 miliardi di euro di fondi russi bloccati in Europa per armare Kiev ...it.euronews