Rai | al TG1 il Direttorissimo Chiocci da lunedì avrà un nuovo capo cronaca Incoronata Boccia in corsa per Agorà Estate e per un programma di politica in prima serata con Marcello Foa Unirai contro Fiorello La parità di genere sarà rispettata nel nuovo Cda Rai? Ah saperlo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Saranno due o tre le donne nelcda della? Questione di non facile soluzione perché nell’attuale consiglio ce ne sono tre: Simona Agnes, Francesca Bria e la presidente Marinella Soldi. Nel precedente erano soltanto due Beatrice Poletti in quota 5 Stelle e Rita Borioni in quota Pd e nessuno

In una nota diffusa dall'Usigrai, i giornalisti del servizio pubblico hanno contestato l'intervista del Tg1 a Péter Szijjártó, uomo di Orban , sul caso di Ilaria Salis . Il ministro degli esteri ... (fanpage)

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Il Tg1 ha dedicato una lunga intervista al padre di Ilaria Salis . Come con i dati di Pavia sulla presenza dei politici, che hanno già smentito clamorosamente chi accusa ... (liberoquotidiano)

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Il Tg1 ha dedicato una lunga intervista al padre di Ilaria Salis . Come con i dati di Pavia sulla presenza dei politici, che hanno già smentito clamorosamente chi accusa ... (calcioweb.eu)

Cambio programmazione Rai del 29 marzo: Affari Tuoi si ferma, Il Paradiso 8 resta in onda - Il palinsesto del 29 marzo prevede uno speciale Porta a Porta in access prime time al posto del game condotto da Amadeus ...it.blastingnews

Rossi riunisce i parlamentari di Fratelli d’Italia in Rai e indica il “nero” Paglia in Cda - Titolo accattivante: “Rai: le inutili offensive contro i vertici ... E poi ancora articoli contro Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1, contro Paolo Festuccia, caporedattore de La Stampa e autore di ...laprovinciapavese.gelocal

Pd, in lista sempre QuElly: alle europee "trombati" ed ex Rai - Doveva essere il frutto di un vento del cambiamento, il nome nuovo che avrebbe ribaltato il partito, fatto fuori i soliti nomi, per ritrovare ...iltempo