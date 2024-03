Rai 1 in replica | ci risiamo! Da domenica 7 aprile la prima stagione di Màkari al posto di Gerri

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(US Rai) Repliche nel pieno della. Anche quest’anno Rai 1 non abbandona quella che sembra ormai divenuta, purtroppo, una costante. Non fosse per3, lasera della rete ammiraglia Rai nel 2024 sarebbe un concentrato di “già visto”. Dopo gli stra-ti casi de Il Commissario Montalbano, riproposti nel dì di festa da inizio anno fino alla settimana che ha preceduto il Festival di Sanremo, propriosta per tornare con gli episodi di tre anni fa. A meno di un mese dal finale del 10 marzo, infatti, Rai 1 si appresta a riproporre la serie con protagonista Claudio Gioè, ripartendo dallatrasmessa nel 2021. Vi anticipiamo che le repliche scatteranno, ...

Piergiorgio Giacovazzo, noto Giornalista del Tg2, si è espresso sulla figlia di Fiorello , Angelica, in un fuorionda che per sbaglio è stato trasmesso in diretta televisiva. A meno di 24 ore dalla ... (donnapop)

Questa mattina, mercoledì 20 marzo, è andata in onda una nuova puntata del programma mattutino di Fiorello , Viva Rai2 . In tale occasione, il conduttore non ha potuto fare a meno di toccare ... (tvpertutti)

Giornata in ricordo delle vittime di mafia: il palinesto Rai da "I cento passi" a "Cento giorni a Palermo" - Per Rai Cultura, Rai Storia ricorderà la Giornata in “Il giorno e la Storia”, in onda a mezzanotte e cinque, e in replica alle 08.30, 11.30, 14.00 e 20.00, mentre alle 17.45 proporrà “L’abbraccio”, la ...palermotoday

Fiorello e il fuorionda del Tg2: “Queste cose scappano. Io e Giacovazzo ci siamo sentiti al telefono” - l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare”. Tombola! La replica di Fiorello Lo showman ha prontamente replicato al giornalista del TG2, ...blitzquotidiano

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: “Studio Battaglia” doppia (quasi) la replica di “Incastrati”, bene “Le Iene” e “DiMartedì” - Su Rai 3 spazio all'approfondimento. Petrolio è stata la scelta di 455.000 spettatori pari ad uno share del 2.4% Tv 8 ha trasmesso 4 Ristoranti. Il programma condotto da Alessandro Borghese è stato ...ilmattino