Ragioni politiche e personali | il premier iralandese pro-Lgbt si dimette

Tutto il Mondo è Paese (IG Beppe Fiorello) Lo scorso ottobre è terminato l’incubo giudiziario di Mimmo Lucano , l’ex sindaco di Riace che fu c onda nnato a 13 anni e 2 mesi per associazione a ... (davidemaggio)

Dimissioni a sorpresa per il primo ministro irlandese Leo Varadkar che in conferenza stampa ha annunciato la rinuncia all’incarico di premier (taoiseach in lingua gaelica) e al suo ruolo di leader ... (ilfattoquotidiano)

IL VIDEO. Irlanda, Vardakar: mi dimetto dal partito e presto dal governo - Con una mossa a sorpresa si è dimesso il premier della Repubblica d’Irlanda Leo Varadkar. L’annuncio del leader liberal conservatore, che guida il partito Fine Gael, è arrivata durante una conferenza ...informazione

"È irregolare". La scuola di Pioltello non poteva deliberare la chiusura per il Ramadan - Il consiglio di istituto della scuola di Pioltello non poteva decidere la chiusura del prossimo 10 aprile in occasione del Ramadan: questa la pronuncia dell'ufficio regionale scolastico della Lombardi ...ilgiornale

Energia e difesa: Draghi ha ragione ma all’Europa non basta il debito - Le priorità che dovrebbe avere il Consiglio: la centralità dell’EDA, produzioni europee ad alto valore aggiunto e il capovolgimento della logica delle Regole fiscali, raccogliendo con 40 anni di ritar ...ilriformista