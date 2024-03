Ragazza iraniana muore in auto col fidanzato | Teheran blocca il rimpatrio | “Era nuda | una peccatrice”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Restituiamo l’onore a Vida e aiutiamo la famiglia a riportare la salma in Iran, ha diritto ad essere seppellita”. È l’appello disperato di un amico di Vida Shahvalad, la giovane studentessauccisa con il, Luigi Nocerino, dai gas di scarico dell’nella periferia nord di Napoli. Il corpo dellaè stato “rifiutato” dall’Iran con una motivazione orripilante: “Era una”. Per il solo fatto di essere venuta in Occidente per studiare. Lamorta a Napoli cole rifiutata dall’Iran Tre giorni fa Vida era stata trovata esanime, in un’, con il, 24 anni, anch’egli esanime. Vida, 20 anni,, regolarmente in Italia per studiare, ...