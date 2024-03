Rafforzata la sicurezza negli istituti di credito | sottoscritto protocollo d’intesa tra istituzioni e banche

Fonti locali e testimoni oculari hanno rivelato che nuove forze di sicurezza egiziane sono arrivate al valico di Rafah con la Striscia di Gaza per proteggere ulteriormente il confine, dove, a solo un ... (quotidiano)

19.05 Fonti locali e testimoni riferiscono che sono arrivate al valico di Rafah nuove forze di sicurezza egiziane per proteggere ulteriormente il confine con la Striscia di Gaza. A solo un paio di ... (televideo.rai)

“Stop ai tirocini non pagati”, la Commissione presenta la proposta di direttiva - Bruxelles - Basta alla formazione professionale non retribuita. Che si parli di stage o tirocini, il concetto non cambia: tutto ...eunews

Rotary Club Napoli Nord, incontro con Tracy Roberts-Pounds. Tavassi: Giovani e Pmi, opportunità in Usa, collaboreremo con il Consolato - Le opportunità per i giovani, di Napoli e della Campania, che possono nascere grazie alla relazione con gli Usa. È stato questo il tema della riflessione che la Console Generale degli Stati Uniti d’Am ...ildenaro

Terna, investimenti record: 16,5 miliardi di euro in cinque anni - Il gruppo intende rafforzare ulteriormente la rete elettrica, anche con l'obiettivo di velocizzare la transizione energetica e digitale del Paese. L’a.d. Giuseppina Di Foggia presenta il piano industr ...businesspeople