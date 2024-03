Raffica di podi per la Nakayama

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladi Reggio, scuola di karate diretta dai maestri Loris Guidetti cintura nera 7° dan e Loretta Gabrielli cintura nera 6° dan, ha partecipato a Ponzano Veneto (Treviso) alla 7ª edizione dell’Heart Cup, gara internazionale alla quale hanno partecipato oltre mille atleti tra maschi e femmine, provenienti da Italia, Belgio, Germania, Repubblica Ceca in rappresentanza di un centinaio di società. Si sono contesi idel campionato nelle specialità del combattimento (Kumite) e della forma stilistica (Kata) sia individuali che a squadre. La(in foto alcuni rappresentanti del sodalizio reggiano) ha portato alla competizione 25 atleti nelle varie categorie. Questi i risultati: gare individuali di Forma (Kata), primi classificati Sara Caspani, Matilde Gianferrari. Secondi classificati: Maurizio Montanari, Elisa Rovacchi, ...

