Radio Zeta e Generali insieme per la Giornata mondiale della Felicità

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si celebra oggi la. E al Forum di Assago arriva "Happines on tour", evento di cui è partner, che Rtl102.5 estanno seguendo in diretta con decine e decine di collegamenti. W l'Italia, ad esempio, va in onda con Federica Gentile dal Forum di Assago e Angelo Baiguini dallo studio di Milano. Migliaia di ragazzi hanno riempito il Forum di Assago. "Siamo soddisfatti di essere al fianco diin questacosì importante. Abbiamo schierato la primad'Italia, RTL 102.5, eche è ladi riferimento dei giovani", dice il presidente del Gruppo Rtl102.5 Lorenzo Suraci. Ma c'è una ricetta per ...

Preparatevi. Il divertimento è assicurato. La line up di artisti, per adesso venti ma saranno quasi il doppio, vi farà passare una serata indimenticabile. Torna il Radio Zeta Future Hits Live , il ... (iltempo)

Meganoidi, l’intervista per i 20 anni di “Zeta Reticoli”! Sabato 23/3 in concerto a Bottega 26 - Sabato 23 marzo i Meganoidi saranno in concerto a Bottega 26 in occasione dei 20 anni di “Zeta Reticoli”. I Meganoidi sono una band formatosi a Genova nel 1997. I loro esordi sono stati segnati da un ...antennaradioesse

Amici 23: chi é il vincitore della gara “Radio Zeta”/ Si accende il serale, Holden é il favorito - Holden é il preannunciato vincitore del contest aperto da Radio Zeta, alla finale di Amici 23 di Maria De Filippi Lo spoiler sull'evento Future hits live ...ilsussidiario

Cosmo a RTL 102.5: «L’ambizione di questo progetto era fare un disco pop di musica italiana con un suono che non ha nessuno» - “Sulle ali del cavallo bianco” è il nuovo album di Cosmo. In partenza il 30 marzo il Club Tour 2024 Cosmo è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight, ...rtl