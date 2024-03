Quotidiani sportivi | le prime pagine | ampio spazio al calciomercato

Elezioni in Basilicata, c’è Marrese e (pure) Chiorazzo. E Speranza spiega il suo «no» - A sinistra è ancora in campo l’imprenditore di Senise. Il leader Pd ed ex ministro della Salute, spiega i motivi per cui ha scelto di non candidarsi alla guida della Regione Basilicata ...lagazzettadelmezzogiorno

Tudor-Lazio, da Milano: "Il mister ha chiesto a Lotito un calciatore del Napoli" - L'edizione odierna del quotidiano milanese La Gazzetta dello Sport ha fatto un focus sulla Lazio del nuovo allenatore Igor Tudor.areanapoli

Rassegna stampa, le prime pagine dei Quotidiani sportivi del 20 marzo - Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei Quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 20 marzo 2024 La rassegna ...calciomercato