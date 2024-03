Questo video non è un “dietro le quinte di Pallywood” a Gaza

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il 20 marzo 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook due giorni prima. Nel contenuto social è presente unche mostra un ragazzino cantare in mezzo a un villaggio ridotto in macerie e, intorno a lui, un cast di riprese cinematografiche. È presente anche un commento, in inglese, che recita: «una rara clip del “le” della produzione di». Il riferimento è alla teoria del complotto «» diffusa da diversi account israeliani – tra i quali l’account ufficiale di Israele su X – secondo cui esisterebbe una sorta di Hollywood palestinese che produrrebbe contenuti di propaganda per conto di Hamas, il gruppo estremista palestinese che il 7 ottobre 2023 ha sferrato un duro attacco a ...