Quello che ci muove | prosegue il progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ARezzo, 20 marzo 2024 –che cinato nell’ambito del bando Per Chi Crea promosso da SIAE e MiC nel 2023 con l'obiettivo di ridare spazio al corpo e al movimento con esperienze artistiche e culturali dedicate agli studenti l'Istituto Comprensivo F. Severi, capofila del, in sinergia con l’Associazione Sosta Palmizi, in partenariato anche con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e il centro d’arte Rosy Boa. Nelle scorse settimane i bambini e le bambine della scuola primaria hanno avuto modo di incontrare Valentina Dal Mas, danzatrice e coreografa con uno sguardo rivolto al settore socio-educativo e ai contesti di cura. L'artista ha accompagnato i partecipanti in un percorso attraverso il movimento espressivo, pratiche immaginative e teatrali sul tema ...