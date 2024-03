Quelli che non vogliono Meloni dicono voi siete matti | Piccolotti balbetta da Floris | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lo sfascio del campo largo è sotto gli occhi di tutti. Le figuracce in Basilicata, la vittoria di Pirro in Sardegna ma anche le tensioni e le spaccature in Piemonte segnalano un centrosinistra davvero alla frutta. Candidati presentati e poi ritirati e di fatto l'elettorato comincia a non digerire più le indecisioni e le risse che si consumano nel campo progressista. E una fotografia di questa confusione la fornisce Elisabettadi Sinistra Italiana che ospiet a Di Martedì, il tak show condotto da Giovanni, a fatica riesce a spiegare cosa sta succedendo tra sinistra e cinque stelle: "Questa divisione non va bene. Chi ci segue vuol vedere che teniamo ai temi del lavoro, adella sanità e a tutto ciò che è nel nostro programma".interrompe però lae la ...