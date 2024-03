Quasi mezzo milione di assunzioni previste dalle aziende a marzo 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20– Nel corso del mese disaranno oltre 447mila i contratti programmatiimprese e sono circa 1,4 milioni quelli previsti per il trimestre–maggio, con un incremento di30mila unità rispetto a2023 (+ 7,1%) e circa 112mila unità sullo stesso trimestre 2023 (+8,7%).: i settori In crescita le previsioni di entrata nei settori dei servizi (+10,5% nel mese e +11,4% nel trimestre), grazie in particolare agli andamenti attesi da turismo (+16% nel mese e +14,3% nel trimestre ) e commercio (+14,6% nel mese e +17,2% nel trimestre). Positivi i flussi programmatiimprese delle costruzioni (+2,7% rispetto a2023 e +7,4% rispetto al ...