Quando l' inclusività esclude gli italiani

Les Étoiles torna a Roma: le stelle della danza internazionale in un gala dedicato all'inclusività: L'evento ha volutamente espresso una preziosa attenzione all'inclusività , con la presenza sia ... ci ricorda infatti che la bellezza non sia mai fine a se stessa, soprattutto quando riesce a ...

"Donne e antichi mestieri": oggi l'appuntamento all'Ateneo Veneto con la presidente Damiano: Quando parliamo di lavoro, parliamo di autonomia e libertà che per molte donne significa affrancarsi da situazioni di violenza". Damiano ha poi tenuto a ricordare la presenza sul territorio comunale ...