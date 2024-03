Qualificazioni Europei Under 17 | l’Italia apre bene la fase élite | Olanda battuta 2-0

(Di mercoledì 20 marzo 2024)17 batte i pari età dell’2-0 eladi qualificazione aglidi categoria del 2024. Nella cornice del Myyrmäki Stadium di Vantaa, circondato dalla neve, la prima occasione è degli azzurri. Al 3? la manovra dellibera un’autostrada per Camarda che sulla sinistra cerca la conclusione in diagonale: palla fuori. La risposta olandese è affidata a Van der Berg che trova lo spazio dal limite e cerca un sinistro angolato, ma Longoni in tuffo risponde presente. Camarda nell’avvio di gara è il più pericoloso ed è il protagonista dell’episodio della svolta. L’attaccante del Milan scippa palla a Bouwman, che lo stende in area. L’arbitro indica il dischetto: dagli undici metri Ciardi ...

Alle 12:00 di oggi, mercoledì 20 marzo l’Italia Under 17 scenderà in campo per sfidare i pari età dell’Olanda nel match della fase élite di qualificazioni agli Europei di Cipro di quest’anno. In ... (sportface)

Alle 12:00 di oggi, mercoledì 20 marzo l’Italia Under 17 scenderà in campo per sfidare i pari età dell’Olanda nel match della fase élite di qualificazioni agli Europei di Cipro di quest’anno. In ... (sportface)

Le ultime tre squadre qualificate per il torneo in Germania saranno designate con i playoff: Spareggi Qualificazioni Europei 2024 Le Qualificazioni hanno espresso finora 20 delle 24 finaliste ... (calcionews24)

Bologna, Calafiori e la battuta sulla Roma: "La Champions Me la stanno a tira'" - L'ex giallorosso parla dal ritiro della Nazionale Under 21: "Noi guardiamo partita per partita, proviamo a realizzare questo sogno" ...corrieredellosport

Nazionali Qualificazioni Europee UEFA EURO 2024 UEFA Nations League Finalissima Under 21 - Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...it.uefa

EURO 2024 - Le Qualificazioni e le amichevoli su Sky Sport e in streaming su Now dal 21 al 26 marzo - Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Si torna in campo per gli spareggi di qualificazione a Euro 2024. Da giovedì 21 a martedì 26 marzo ultimi verdetti per Germania 2024 ...napolimagazine