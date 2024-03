Qualche nuvola al mattino | ampie schiarite nel pomeriggio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo stabile sull’Italia, Lombardia compresa, almeno fino a venerdì. Sabato probabile veloce peggioramento accompagnato da una moderata diminuzione delle temperature. Ecco le previsioni del tempo a cura di Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo. Mercoledì 20 marzo 2024Tempo Previsto: Tra la notte e la mattinata molte nubi lungo la pedemontana, le Prealpi centro-occidentali, l’Appennino e l’Oltrepo, con sporadiche deboli piogge tra varesotto e comasco, ma di breve durata; altrove poco nuvoloso. Nel corso della giornataovunque e passaggi di nubi alte poco significative. Banchi di nebbia all’alba sulla bassa pianura.Temperature: Minime in calo e comprese tra +6/9 °C; Massime stazionarie e comprese tra +17/19 °C, con punte di 21/22 °C lungo il fondovalle valtellinese; Zero termico a metà giornata intorno a 2900/3100 m.Venti: ...

Stop alla pioggia nella giornata di oggi. A raccontarci come sarà il tempo è Tommaso Grieco del Centro Meteorologico Lombardo. Una parentesi anticiclonica accompagnerà il giovedì lombardo, offrendo ... (bergamonews)

Tempo stabile sulla nostra regione per tutta la settimana, con solo Qualche temporaneo passaggio nuvoloso ma in un contesto asciutto. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo. Ecco ... (bergamonews)

L'esercizio fisico può aiutare a migliorare la memoria. Ecco come - Una ricerca argentina mostra come anche solo 25 minuti di attività fisica siano sufficienti per migliorare la memoria spaziale anche nelle persone sedentarie ...corriere

Meteo, le previsioni della settimana delle Palme: «Arriva la primavera ma torna il maltempo». Ecco quando - Solo tra Calabria e Sicilia il volo sara disturbato da Qualche nuvola in piu. Ma dopo la doppietta serena "Equinozio e 21 marzo" all’insegna del sole, entreremo di nuovo in una fase piu instabile con ...leggo

Previsioni meteo per la Settimana delle Palme: è arrivata la primavera ma rischio maltempo, ecco quando torna il gelo - Non abituatevi a quest'ingresso eclatante della primavera. A pochi giorni dal suo debutto, infatti, arriva il colpo di coda dell’inverno. Oggi abbiamo assistito a Qualche piovasco ...corriereadriatico