Quadraro e Tuscolano – Sei persone denunciate

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel contesto di un’ampia attività di controllo straordinario volta alla prevenzione, alla repressione dell’illegalità e del degrado urbano nei quartieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno identificato 73, sei delle qualia piede libero, ed eseguito verifiche su 28 veicoli. I Carabinieri hanno denunciato per possesso di sostanze stupefacenti, due cittadini romani di 56 e 52 anni, sorpresi alla guida di un’utilitaria in possesso di 7 dosi di cocaina. Nel quartiere, sempre gli stessi Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica tre donne straniere, una cilena di 50 anni, un’argentina di 36 anni e una cittadina romena di 25 anni, sorprese subito dopo aver sottratto dagli scaffali di una farmacia alcuni prodotti cosmetici del ...

Roma, beccati nell’utilitaria con la cocaina: denunciati - Roma, 20 marzo 2024 – Nel contesto di un’ampia attività di controllo straordinario volta alla prevenzione, alla repressione dell’illegalità e del degrado urbano nei quartieri Quadraro e Tuscolano, i ...ilfaroonline

Appia, la gang delle torture: trovato un dito mozzato. Dalle gambizzazioni all’omicidio Fiore: arrestati in sette - Una mannaia sporca di sangue e accanto una bustina di cellophane con dentro una porzione di dito ancora ben conservato in un liquido. Non è la scena di un film horror ma quanto spuntato ...ilmessaggero

Roma, massacrata e uccisa dal marito sotto gli occhi della figlia di 5 anni. «Era geloso, non accettava il suo lavoro di massaggiatrice» - Vani i soccorsi del 118 e l'arrivo della polizia: quando i soccorritori hanno raggiunto l'appartamento al terzo piano del condominio via Livilla, al Quadraro, popolosa periferia a Est di Roma, il ...ilmessaggero